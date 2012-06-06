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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--6月7日-6月14日****

路透6月7日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月4日当周---------------------------------

6月6日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%

(较上年同期) +2.8%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -4,107

外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,127

2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,895

6月7日(四)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +9.6%

0500 日本领先指标 4月 -- +0.6

同时指标 -- +1.3

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余4,503 盈余15,894

2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 1.1% +1.0%

(环比年率) 4.4% +4.1%

6月8日(五)

0100 韩国央行利率决定 6月 3.25% 3.25%

0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 50.9

---------------------------------6月11日当周--------------------------------

6月10日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- 2.4%

(较上月) -- -0.1%

2350 日本企业调查 第二季 -- -7.3

6月11日(一)

0500 日本消费者信心 5月 -- 40.0%

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -- +0.3%

(较上年同期) -0.2%

6月12日(二)

2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%

2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- -2.8%

(较上年同期) -- -1.1%

6月13日(三)

暂无重要数据

6月14日(四)

0430 日本工业产出修正值 4月 -- +0.2%

产能利用指数(较上月) -- +1.3%

1500 日本央行利率决定 6月 -- 0.1%

2100 韩国进口物价(较上年同期) 5月 -- +2.0%

出口物价(较上年同期) -- +1.7%(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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