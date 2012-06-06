澳新经济指标预测--6月7日-6月14日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少0.5 增加1.55
全职就业人数(万人) -- 减少1.05
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.1% 4.9%
6月8日(五)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87
商品/服务进口(较前月) -- +5%
商品/服务出口(较前月) -- +2%
----------------------------------6月11日当周---------------------------------
6月11日(一)
暂无重要数据.
6月12日(二)
-- 澳洲企业状况指数 5月 -- 0
企业信心指数 -- 正4
6月13日(三)
0030 澳洲消费者信心 6月 -- 0.8%
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.1%
6月14日(四)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。