〔纽约汇市〕ECB利率决定及德拉吉言论带动欧元上涨,但忧虑仍存(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 欧元兑美元上涨,此前ECB公布利率决定且ECB总裁德拉吉发表讲话

* ECB维持经济成长预估不变

* 期权市场显示对欧元卖权的需求

路透纽约6月6日电---欧元兑美元和兑日圆周三在动荡交投中上涨,此前欧洲央行(ECB)维持利率及经济成长预估不变.

其他市场上的投资者原本希望欧洲央行祭出进一步行动,降息或推出进一步货币刺激政策将利空欧元.鉴于欧元持仓过度偏空,欧元反弹的时机亦成熟.

欧洲央行周三宣布维持基准利率在1.0%不变,抵制住了国际社会要求其为欧元区经济提供更多支持的压力[ID:nSB1591700].

投资者亦摆脱了欧洲央行总裁德拉吉言论的影响.德拉吉把解决危机的重担放到了欧洲政治领导人的肩上.

"由于缺乏负面消息,再加上德拉吉的言论,引发了一波轧空行情,"纽约梅隆银行高级外汇策略师Michael Woolfolk表示.

欧元兑美元EUR=上涨0.8%,报1.2546美元,远高于上周五所及近两年低位1.2286美元.欧元兑美元盘中一度最高升至1.2574美元,为5月29日以来的最高位,低见1.2438美元.

根据RJO Futures商品经纪员Matthew Schilling,可以肯定的是,欧元走坚对于削弱期权市场上对欧元的卖权押注(即押注欧元下跌)几无影响.

"在跌至1.1750美元的一路,成交量一直很大.即使有这波反弹行情,而且(欧洲央行)维持利率不变,但对欧元的买权需求仍不是很大."

买入这些卖权的投资者,预计欧元将在7月6日期权到期前跌破1.1750美元.

"看起来不像是有人认为欧元区将有好消息出台."他说.

西班牙银行业问题和希腊有可能退出欧元区,令部分投资者预计欧洲央行将透过公布新举措来安慰投资者.

不过,Action Economics外汇研究部主管Ron Simpson表示,德拉吉排除了以进一步长期再融资操作(LTRO)来提振流动性的可能性."他还表示,不应由货币政策来弥补'其他机构'的不作为,基本上是将重担放到政界人士的肩上."

"看上去,欧洲央行眼下不太会有新政出台."他说.

然而,德拉吉的确表明了央行将继续在再融资操作中完全满足欧元区银行的流动性要求,且这种做法将至少延续至明年1月15日.[ID:nSB1591792].

在欧洲央行公布决定前一天,七国集团(G7)财长未采取措施来化解市场对欧债危机的担忧,但探讨了政策反应.

同样在周三,亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美联储或需考虑进一步货币宽松政策.

周四美联储主席贝南克将在国会就经济作证.市场将重点关注届时是否会有更多量化宽松计划的暗示.

**西班牙忧虑**

欧元兑日圆EURJPY=上扬1.4%,报99.38日圆,得以脱离上周五触及的2000年12月迄今低点.

尽管欧元反弹,但其前景仍黯淡.

欧盟消息人士周三表示,德国和欧盟官员正在迫切探索解救西班牙负债累累的银行业的方法,但马德里方面还未要求援助,并抵制接受国际监管.

6月17日希腊大选,存在令该国退出欧元区的风险.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2571 1.2453 +0.95 -2.89 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.22 78.75 +0.60 +2.96 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.56 98.06 +1.53 +0.00 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9548 0.9641 -0.96 +1.83 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5490 1.5379 +0.72 -0.29 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0277 1.0375 -0.94 +0.82 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9923 0.9740 +1.88 -2.95 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2002 1.2009 -0.06 -1.17 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8114 0.8095 +0.23 -2.58 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7704 0.7564 +1.85 -1.03 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0686 6.1056 -0.61 +1.54 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6305 7.6029 +0.36 -1.39 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1557 7.2050 -0.68 +3.89 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9977 8.9700 +0.31 +0.94 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟/洪曦;审校 利棣儿

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