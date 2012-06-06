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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 07:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.58 +1.98 +3.76 2570583

搜狐 (SOHU.O) 45.92 +1.85 +4.20 658856

网易 (NTES.O) 63.08 +3.87 +6.54 960225

百度 (BIDU.O) 119.12 +1.84 +1.57 2865557

亚信科技 ASIA.O 9.96 +0.44 +4.62 191393

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.50 +0.29 +2.20 1889700

联电 (UMC.N) 2.01 +0.06 +3.08 824609

日月光 (ASX.N) 4.46 +0.07 +1.59 199229

矽品精密 (SPIL.O) 5.07 +0.15 +3.05 590512

和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.01 -0.87 24330

友达 (AUO.N) 3.97 +0.18 +4.75 289915

中华电信 (CHT.N) 30.21 +0.41 +1.38 61383

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.90 -0.22 -0.52 1342977

香港

中国移动 (CHL.N) 51.02 +1.19 +2.39 259863

中国联通 (CHU.N) 13.43 +0.25 +1.90 182119

中国电信 (CHA.N) 43.81 +0.93 +2.17 37153

中芯国际 (SMI.N) 1.64 +0.05 +3.14 95435

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.53 -0.12 -3.29 4569

(完)

--整理 徐文焰

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