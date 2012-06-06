《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.58 +1.98 +3.76 2570583
搜狐 (SOHU.O) 45.92 +1.85 +4.20 658856
网易 (NTES.O) 63.08 +3.87 +6.54 960225
百度 (BIDU.O) 119.12 +1.84 +1.57 2865557
亚信科技 ASIA.O 9.96 +0.44 +4.62 191393
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.50 +0.29 +2.20 1889700
联电 (UMC.N) 2.01 +0.06 +3.08 824609
日月光 (ASX.N) 4.46 +0.07 +1.59 199229
矽品精密 (SPIL.O) 5.07 +0.15 +3.05 590512
和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.01 -0.87 24330
友达 (AUO.N) 3.97 +0.18 +4.75 289915
中华电信 (CHT.N) 30.21 +0.41 +1.38 61383
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.90 -0.22 -0.52 1342977
香港
中国移动 (CHL.N) 51.02 +1.19 +2.39 259863
中国联通 (CHU.N) 13.43 +0.25 +1.90 182119
中国电信 (CHA.N) 43.81 +0.93 +2.17 37153
中芯国际 (SMI.N) 1.64 +0.05 +3.14 95435
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.53 -0.12 -3.29 4569
(完)
--整理 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。