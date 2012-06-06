〔美国股市〕ADR收涨,西班牙银行业ADR领涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约6月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,西班牙银行业ADR领涨,因有传言称欧洲正在探讨救援该国银行业的计划.
消息人士称,德国和欧盟官员讨论援助西班牙受困银行的方案,但马德里尚未提出救援请求,并拒绝接受政治条件.
美国标普500指数自4月的近期高点已经下跌近10%,市场反弹的时机已成熟,投资者开始押注各国央行采取干预行动,因全球数据显示出经济放缓的势头.
西班牙国际银行STD.N上涨4.2%至5.93美元.该股自今年2月的高点已经下挫33%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收涨2.8%,标准普尔500指数.SPX收升2.3%.此为ADR指数1月3日来最大单日波动幅度.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收高2.9%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上扬2.7%,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA涨2.35%.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。