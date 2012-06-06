〔美国股市〕ADR收涨,西班牙银行业ADR领涨

路透纽约6月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,西班牙银行业ADR领涨,因有传言称欧洲正在探讨救援该国银行业的计划.

消息人士称,德国和欧盟官员讨论援助西班牙受困银行的方案,但马德里尚未提出救援请求,并拒绝接受政治条件.

美国标普500指数自4月的近期高点已经下跌近10%,市场反弹的时机已成熟,投资者开始押注各国央行采取干预行动,因全球数据显示出经济放缓的势头.

西班牙国际银行STD.N上涨4.2%至5.93美元.该股自今年2月的高点已经下挫33%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收涨2.8%,标准普尔500指数.SPX收升2.3%.此为ADR指数1月3日来最大单日波动幅度.

纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收高2.9%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上扬2.7%,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA涨2.35%.(完)