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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 06:55 BJT

全球外汇市场6月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月6日(三)

2301 - 英国5月零售业联盟(BRC)零售销售

2350 - 日本5月外汇储备

2350 - 日本资本流动数据

6月7日(四)

0000 - 美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦就经济前景和货币政策发表讲话

0130 - 澳洲5月就业数据

0500 - 日本4月领先指标和同时指标

-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表讲话

-- - 银行基金会举行年度会议.意大利总理蒙堤和意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)发表讲话

0530 - 法国第一季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

0545 - 瑞士5月失业率

0715 - 瑞士5月消费者物价指数(CPI)

0828 - 英国5月服务业采购经理人指数(PMI)

0945 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加参加国际金融协会(IIF)2012年春季大会"全球展望和风险"的小组讨论会

1100 - 英国央行公布政策决议

1230 - 美国6月2日当周一周初请失业金人数

1300 - 瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)发表论述,题为"平均通胀低于可信水准可能带来的失业代价"

1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在国会联合经济委员会就经济前景发表证词

1610 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Paulding County商会上就经济和货币政策发表讲话

1715 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在第17届企业家和投资者午餐年会上发表题为"货币政策透明度:变化和挑战"的讲话

1900 - 美国4月消费者信贷

1930 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话,题为"人民币国际化对美国和全球经济的意义"

2010 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC采访,谈论货币政策及当前经济形势

2030 - 美联储公布一周资产负债表

-- - 美国5月ICSC连锁店销售修正值

2350 - 日本5月银行放款余额

2350 - 日本4月经常帐收支

2350 - 日本第一季国内生产总值(GDP)修正值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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