全球外汇市场6月7日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月6日(三)
2301 - 英国5月零售业联盟(BRC)零售销售
2350 - 日本5月外汇储备
2350 - 日本资本流动数据
6月7日(四)
0000 - 美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦就经济前景和货币政策发表讲话
0130 - 澳洲5月就业数据
0500 - 日本4月领先指标和同时指标
-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表讲话
-- - 银行基金会举行年度会议.意大利总理蒙堤和意大利央行管委会总理事萨柯曼尼(Fabrizio Saccomanni)发表讲话
0530 - 法国第一季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0545 - 瑞士5月失业率
0715 - 瑞士5月消费者物价指数(CPI)
0828 - 英国5月服务业采购经理人指数(PMI)
0945 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加参加国际金融协会(IIF)2012年春季大会"全球展望和风险"的小组讨论会
1100 - 英国央行公布政策决议
1230 - 美国6月2日当周一周初请失业金人数
1300 - 瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)发表论述,题为"平均通胀低于可信水准可能带来的失业代价"
1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在国会联合经济委员会就经济前景发表证词
1610 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Paulding County商会上就经济和货币政策发表讲话
1715 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在第17届企业家和投资者午餐年会上发表题为"货币政策透明度:变化和挑战"的讲话
1900 - 美国4月消费者信贷
1930 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话,题为"人民币国际化对美国和全球经济的意义"
2010 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC采访,谈论货币政策及当前经济形势
2030 - 美联储公布一周资产负债表
-- - 美国5月ICSC连锁店销售修正值
2350 - 日本5月银行放款余额
2350 - 日本4月经常帐收支
2350 - 日本第一季国内生产总值(GDP)修正值
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。