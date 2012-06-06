《汇市简讯》美元/日圆获交叉盘资金流支撑,上看阻力位80.15

* 美元/日圆扬升0.57%,突破5月16日拉出的趋势线,目前支撑位料在79.03

* 日线动能指标正面,但小时图呈超买或限制涨势

* 上档目标位料在80.15,为3月/6月跌势的38.2%回档位和100日移动均线切入位.(完)