《汇市简讯》欧元/日圆:20日移动均值关键水准亚洲盘初承压

2234GMT * 冒险情绪回升推动欧元/日圆昨日大涨1.6% * 亚洲盘初,20日移动均值100.00日圆受关注,有模型基金买入 * 日线动量指标小升 * 若突破100日圆,则上看基准线切入位100.86 * 欧洲央行公布声明后触及的98.25低点为初步支撑位 --编译 王兴亚; 审校 孙茉莉