〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连跌10日,因船运活动有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第10个交易日下跌,因船运活动有限且船舶供应过剩.
波罗的海乾散货运价指数下跌26点或2.88%,至878点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"假期因素以及希腊发生的船运业事件使得本周租船活动极少,"RS Platou Markets的Rahul Kapoor说.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌3.54%报1,252点,日均获利降至4,526美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
"随着夏季来临,中国铁矿石及炼焦煤进口通常会出现季节性下滑,"德意志银行分析师Justin Yagerman在报告中称.
"鉴于船只供应不断增加且进口需求有限,我们预计海岬型船运价整个夏季维持疲弱,直到8/9月才会出现季节性回升,"Yagerman补充说.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.23%至877点,日均获利减少162美元至6,976美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
轻便型与超轻便型船只日均获利分别降至8,912美元和10,539美元.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。