〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连跌10日,因船运活动有限

路透6月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第10个交易日下跌,因船运活动有限且船舶供应过剩.

波罗的海乾散货运价指数下跌26点或2.88%,至878点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"假期因素以及希腊发生的船运业事件使得本周租船活动极少,"RS Platou Markets的Rahul Kapoor说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌3.54%报1,252点,日均获利降至4,526美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

"随着夏季来临,中国铁矿石及炼焦煤进口通常会出现季节性下滑,"德意志银行分析师Justin Yagerman在报告中称.

"鉴于船只供应不断增加且进口需求有限,我们预计海岬型船运价整个夏季维持疲弱,直到8/9月才会出现季节性回升,"Yagerman补充说.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.23%至877点,日均获利减少162美元至6,976美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

轻便型与超轻便型船只日均获利分别降至8,912美元和10,539美元.(完)