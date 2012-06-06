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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 07:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元:若澳洲就业数据强劲,或引发更多空头回补

2254GMT * 过去24小时,宏观基金大量买入澳元/美元以回补空头仓位 * 基金仍持有空仓,若澳洲就业数据强劲,可能引发更多买盘 * 0.9975上方设有停止单,若突破该水准,则上看1.0065/70,此为1.0857/0.9581走势的38.2%回档位 --编译 王兴亚; 审校 孙茉莉

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