〔表格〕韩国第一季GDP修正后较上季成长0.9%,与初值一致

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔6月7日电---下表为韩国央行公布的2012年1-3月(第一季)国内生产总值(GDP)修正值细节:
较上季变动百分比,经季节调整:
修正值 ^初估值
GDP成长率 0.9 0.9
各产业GDP成长率:
农林渔业 -5.6 -4.3
制造业 2.0 2.2
建筑业 -1.7 -1.0
服务业 1.1 0.9
民间消费 1.0 1.0
资本投资 10.3 10.8
建筑投资 -1.2 -0.7
商品出口 4.2 3.4
商品进口 4.0 4.5
修正值 ^初估值
(较上年同期百分比变化)
GDP成长率 2.8 2.8
各产业GDP成长率:
农林渔业 0.7 2.1
制造业 4.1 4.2
建筑业 2.3 3.0
服务业 2.5 2.3
民间消费 1.6 1.6
资本投资 8.6 9.1
建筑投资 1.5 2.1
商品出口 4.0 5.0
商品进口 4.6 4.6
过去几季GDP成长率(百分比变化)
较前季 较上年同期
2011年第四季 0.3 3.3
2011年第三季 0.8 3.6
2011年第二季 0.8 3.5
2011年第一季 1.3 4.2
2010年第四季 0.5 4.7
2010年第三季 0.6 4.4
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
^ 4月26日公布的初值. (完)
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--编译 郑茵;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。