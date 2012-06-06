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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 07:17 BJT

〔表格〕韩国第一季GDP修正后较上季成长0.9%,与初值一致

路透首尔6月7日电---下表为韩国央行公布的2012年1-3月(第一季)国内生产总值(GDP)修正值细节:

较上季变动百分比,经季节调整:

修正值 ^初估值

GDP成长率 0.9 0.9

各产业GDP成长率:

农林渔业 -5.6 -4.3

制造业 2.0 2.2

建筑业 -1.7 -1.0

服务业 1.1 0.9

民间消费 1.0 1.0

资本投资 10.3 10.8

建筑投资 -1.2 -0.7

商品出口 4.2 3.4

商品进口 4.0 4.5

修正值 ^初估值

(较上年同期百分比变化)

GDP成长率 2.8 2.8

各产业GDP成长率:

农林渔业 0.7 2.1

制造业 4.1 4.2

建筑业 2.3 3.0

服务业 2.5 2.3

民间消费 1.6 1.6

资本投资 8.6 9.1

建筑投资 1.5 2.1

商品出口 4.0 5.0

商品进口 4.6 4.6

过去几季GDP成长率(百分比变化)

较前季 较上年同期

2011年第四季 0.3 3.3

2011年第三季 0.8 3.6

2011年第二季 0.8 3.5

2011年第一季 1.3 4.2

2010年第四季 0.5 4.7

2010年第三季 0.6 4.4

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

^ 4月26日公布的初值. (完)

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--编译 郑茵;审校 张若琪

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