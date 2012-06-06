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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 07:35 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆小时图显示呈超买状态,或令日内走势受限

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* 澳元/日圆走势是风险情绪的晴雨表,隔夜反弹2.45%

* 一目均衡基准线一路下行,在78.64处承压

* 日线动能指标显示出利好信号

* 小时图显示呈超买状态,或令日内走势受限

* 反弹上看3月/6月升势的38.2%回档位79.85

* 20日移动均线78.00为首道支撑位

* 澳洲就业数据为日内主要事件 (完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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