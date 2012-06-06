《美债周四展望》公债价格下滑,经济刺激政策传言打击避险买盘

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 经济刺激政策臆测提振风险资产,公债受打压
* ECB德拉吉指出经济前景下档风险增加
* FED官员洛克哈特称或许更多量化宽松行动
路透纽约6月6日电---美国公债价格周三连续第三个交易日下跌,因有关主要国家央行料采取更多宽松政策的传言引发股票市场上涨,投资者对避险美国公债的兴趣减弱.
全球股市、大宗商品和欧元均上扬,因市场愈发认为主要国家央行料尝试提振放缓的全球经济.同时,欧洲官员紧急寻找救助西班牙负债银行的方法.标准普尔500指数.SPX上升超过1.5%.
相反,指标10年期公债US10YT=RR价格下跌23/32,收益率报1.66%,高于周二的1.58%.10年期公债收益率上周五触及1.44%的纪录低点.当日公布的5月非农就业报告低于预期.
指标公债收益率周三可能录得八个月来最大三日涨幅.
分析师表示,市场正对欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步放宽政策的暗示作出反应,尽管欧洲央行总裁德拉吉打压了近期采取行动的预期.
"市场已经(下跌)了很多,股票和众多信贷市场产品的估值已经相当低,支持美国公债和德国公债的价格论点已不多,"Prudential Fixed Income首席投资分析师Robert Tipp称."如果美联储和欧洲央行让市场相信他们会保护金融体系,那么股票价格和(债券)收益率都会走高."
欧洲央行周三会议后,总裁德拉吉指出"经济前景下档风险增加",并称基于当前商品期货价格计算,通胀率可能在2013年初降至2%之下.[ID:nSB1591780].
一位美联储官员周三亦发表了类似论调.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美国联邦储备理事会(美联储,FED)则可能需要考虑额外的货币宽松举措[ID:nSB1591734].
上周五公布的美国5月非农就业岗位增幅大幅下滑.美国第一季国内生产总值(GDP)亦从增长2.2%被下修至增长1.9%,令人担心该国经济扩张之势可能殆尽.
"我们看到欧美政策制定者们采取了一种新态度,"Point View Wealth Management首席投资策略师David Dietze表示,"公债交易商们正在为某种形式的刺激政策出炉做准备,这样的政策出炉将使避险资产的魅力略微下降."
目前投资者正愈加押注,美联储在6月19-20日会议上将决定祭出某种形式的额外行动.美联储或者可能延长当前卖短买长的计划,即所谓的扭转操作,或者可能推行第三轮资产购买行动.
"刺激政策利好股市,但利空债市,"Decision Economics董事总经理兼高级分析师Cary Leahey表示.
美联储副主席叶伦2400 GMT时将在波士顿发表题为经济前景及货币政策的演讲.美联储主席贝南克将于周四在国会发表证词.分析师将仔细聆听上述讲话,以觅得美联储是否扩大公债购买规模的任何暗示.
西班牙周四将标售最多20亿欧元(25亿美元)的中期及长期公债,以测试市场买需.西班牙预算部长蒙特罗周二表示,西班牙借贷成本高企,意味着该国实际上已被债市拒之门外,欧盟应该帮助马德里对该国债务累累的银行业进行资本重整.(完)
--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红/利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>