〔美国金融〕Nasdaq计划赔偿Facebook IPO中受损客户4,000万美元

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透6月6日电---Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)称,将以现金加交易折扣形式向在Facebook首次公开发行(IPO)中蒙受亏损的客户提供总计4,000万美元赔偿,这远低于此次IPO的主要做市商提出的索赔.
Nasdaq周三称,在得到监管层批准后,1,370万美元将直接支付给受损的公司,其余款项将抵减投资者的交易成本,所有赔偿将在六个月内支付.
Nasdaq执行长Reobert Greifeld周三对华尔街日报称,因Facebook IPO出现的技术问题,他和其他Nasdaq高层"欠行业一个道歉".
交易折扣的想法引发了其他交易所的担忧.来自Nasdaq竞争对手的消息人士称,这样的计划将迫使券商必须在Nasdaq进行交易,夺走了其他交易所的市场份额.
Nasdaq的主要竞争对手NYSE Euronext在周三下午发表的声明中表示,"这相当于强迫业内向Nasdaq的失误提供补贴,并制造一个有害的先例,对市场、投资者和公众利益造成深远的影响."
"我们强烈希望,不要批准Nasdaq的提议,避免造成不公平和反竞争的环境."
Facebook IPO的四大做市商--瑞银UBSN.VX、花旗 (C.N)、Knight Capital(KCG.N)和Citadel Securities合计损失约1.15亿美元,因技术故障导致这些机构在Facebook开始交易的两个小时内无法得知其交易指令是否得到执行.
Knight Capital在声明中表示,"对Nasdaq的赔偿金未接近券商-交易员报告的亏损感到失望.他们对问题的解决方案简直无法令人接受."声明并称,公司在"考虑法律允许的所有补救措施."
蒙受亏损的小型做市商也可以得到Nasdaq提出的4,000万美元部分赔偿.金融行业的两位高官称,Nasdaq交易商的索赔可能达到1.5-2亿美元.(完)
--编译 张荻;审校 孙茉莉
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。