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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 07:23 BJT

《汇市简讯》美联储主席贝南克证词对美元走势至关重要

2300GMT * 美联储出台第三轮量化宽松(QE)的预期,打压美元走低并推动风险货币上扬 * 美联储褐皮书不像预期那般黯淡,但未损及QE预期 * 市场寄望美联储主席贝南克今日稍晚证词将确认美联储做好准备 * 若贝南克称美联储采取"观望立场",美元应止跌回升 --编译 王兴亚; 审校 张荻

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