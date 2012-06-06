《汇市简讯》美联储主席贝南克证词对美元走势至关重要

2300GMT * 美联储出台第三轮量化宽松(QE)的预期,打压美元走低并推动风险货币上扬 * 美联储褐皮书不像预期那般黯淡,但未损及QE预期 * 市场寄望美联储主席贝南克今日稍晚证词将确认美联储做好准备 * 若贝南克称美联储采取"观望立场",美元应止跌回升 --编译 王兴亚; 审校 张荻