《汇市简讯》韩国假期后重新开市,美元/韩元料大幅走低

2307GMT * 韩国假期后重新开市,美元/韩元料大幅开低报1168 * 美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)上日在亚洲市场于1175-1179.5之间波动,隔夜交易范围在1170-1178.5之间 * 股市全线走强,因西班牙银行业有望获得援助以及美联储可能推出第三轮量化宽松举措 * 日圆以外亚洲货币(AXJ)试探性升高,不过市场担心这不过又是一次压力解除后的反弹 * 今天重大事件包括澳洲就业数据,西班牙标债以及英国央行会议和美联储主席贝南克证词 --编译 石冠兰;审校 徐文焰