《汇市简讯》韩国假期后重新开市,美元/韩元料大幅走低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
2307GMT * 韩国假期后重新开市,美元/韩元料大幅开低报1168 * 美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)上日在亚洲市场于1175-1179.5之间波动,隔夜交易范围在1170-1178.5之间 * 股市全线走强,因西班牙银行业有望获得援助以及美联储可能推出第三轮量化宽松举措 * 日圆以外亚洲货币(AXJ)试探性升高,不过市场担心这不过又是一次压力解除后的反弹 * 今天重大事件包括澳洲就业数据,西班牙标债以及英国央行会议和美联储主席贝南克证词 --编译 石冠兰;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。