《汇市简讯》市场等待美联储副主席叶伦0000GMT的讲话

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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2330GMT
* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦将就货币政策发表讲话
* 叶伦一直持鸽派观点,近期就业数据显示她仍可能持此观点
* 风险资产大涨且美元重挫,受第三轮量化宽松(QE3)预期影响
* 若有强烈迹象显示美联储将推出更多QE,美元将处于守势且风险资产将上升
* 若叶伦暗示美联储未准备采取更多行动,美元将回升且风险资产将下滑(完)
--编译 杜明霞;审校 孙茉莉
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