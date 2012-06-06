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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 07:46 BJT

《汇市简讯》市场等待美联储副主席叶伦0000GMT的讲话

2330GMT

* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦将就货币政策发表讲话

* 叶伦一直持鸽派观点,近期就业数据显示她仍可能持此观点

* 风险资产大涨且美元重挫,受第三轮量化宽松(QE3)预期影响

* 若有强烈迹象显示美联储将推出更多QE,美元将处于守势且风险资产将上升

* 若叶伦暗示美联储未准备采取更多行动,美元将回升且风险资产将下滑(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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