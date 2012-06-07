诺基亚推出三款低端全触摸屏手机

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基6月6日电---手机制造商诺基亚NOK1V.HE首次推出了针对低端市场的全触摸屏手机，旨在填补其产品种类的空白，赶上竞争对手，特别是在新兴市场。
诺基亚周三表示，其新款Asha 305型手机本月开售，零售价为63欧元(79美元)，此价不包括补贴款和税金。Asha 306和Asha 311机型将在下个季度上市，售价分别为68欧元和92欧元。
Nordea分析师Sami Sarkamies表示：“我们预计诺基亚能在今年下半年交付数以百万计新型手机，并对功能型手机带来可见的经济效应。”
诺基亚此前没有全触摸屏非智能手机。
诺基亚希望这三种新机型将有助于其“收复”普通手机业务的“失地”。最近几个季度，诺基亚的普通手机业务下滑，智能手机业务则面临更严重的问题。
美国市场研究公司CCS Insight的研究负责人本·伍德(Ben Wood)表示：“诺基亚亟需面向新兴市场的这些新产品。自2009年6月以来，三星已在新兴市场推出了全触屏、低成本手机。现在诺基亚需要借助这些新产品迅速收复失地。”
Strategy Analytics分析人士估计，去年全球共售出了1.05亿部这种类型的手机，而新兴市场对这种手机的需求尤其巨大。
2012年第一季度，部分由于缺乏触摸屏手机产品，诺基亚基本款手机的销售下滑16%，且在过去五个季度中有四个季度销量下滑，而中兴(000063.SZ)和华为[HWT.UL]等竞争对手则处于快速增长中。
因而诺基亚在上个季度不敌三星(005930.KS)，失去了全球销量最大手机制造商的地位。
在智能手机领域，三星的销量也超过了诺基亚和苹果(AAPL.O)。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。