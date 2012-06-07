诺基亚推出三款低端全触摸屏手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基6月6日电---手机制造商诺基亚NOK1V.HE首次推出了针对低端市场的全触摸屏手机，旨在填补其产品种类的空白，赶上竞争对手，特别是在新兴市场。

诺基亚周三表示，其新款Asha 305型手机本月开售，零售价为63欧元(79美元)，此价不包括补贴款和税金。Asha 306和Asha 311机型将在下个季度上市，售价分别为68欧元和92欧元。

Nordea分析师Sami Sarkamies表示：“我们预计诺基亚能在今年下半年交付数以百万计新型手机，并对功能型手机带来可见的经济效应。”

诺基亚此前没有全触摸屏非智能手机。

诺基亚希望这三种新机型将有助于其“收复”普通手机业务的“失地”。最近几个季度，诺基亚的普通手机业务下滑，智能手机业务则面临更严重的问题。

美国市场研究公司CCS Insight的研究负责人本·伍德(Ben Wood)表示：“诺基亚亟需面向新兴市场的这些新产品。自2009年6月以来，三星已在新兴市场推出了全触屏、低成本手机。现在诺基亚需要借助这些新产品迅速收复失地。”

Strategy Analytics分析人士估计，去年全球共售出了1.05亿部这种类型的手机，而新兴市场对这种手机的需求尤其巨大。

2012年第一季度，部分由于缺乏触摸屏手机产品，诺基亚基本款手机的销售下滑16%，且在过去五个季度中有四个季度销量下滑，而中兴(000063.SZ)和华为[HWT.UL]等竞争对手则处于快速增长中。

因而诺基亚在上个季度不敌三星(005930.KS)，失去了全球销量最大手机制造商的地位。

在智能手机领域，三星的销量也超过了诺基亚和苹果(AAPL.O)。（完）