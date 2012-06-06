〔货币市场〕指标美元融资利率下滑,受欧美央行货币政策刺激憧憬激励

路透纽约6月6日电---银行和华尔街金融机构的美元借贷成本周三下降,因受美联储和欧洲央行进一步放宽货币政策的臆测推动.

上周投资者囤积现金和低风险投资品而不愿贷出资金博取更高回报,现在对于两大央行出台刺激政策的期望降低了美国融资市场的紧张程度.

不过,分析师和投资者认为,货币市场基金和其它投资者依然担心欧洲财政问题可能会令全球陷入一场危机.

"近日市场内确实有流动性,但我们知道流动性有可能很快枯竭,而投资者在最近四日一直在为这一风险做准备."SEI Investments Co.固定资产管理主管Sean Simko说.

根据路透数据,以美国公债为担保的隔夜回购利率USONRP=最新报0.21%,周二尾盘报0.24%.

这项关键的短期美元融资利率连续第二天下降,但仍较4月中触及的年内低点高出约12基点.

欧洲央行总裁德拉吉表示,央行将继续向欧元区银行业无限额供应资金,至少持续到2013年1月中.

另一方面,他对于当前再度提供大规模三年期贷款的想法不予理会.

对于美联储进一步出台刺激政策的猜测升温,因上周五公布的国内就业报告颇糟,而美联储4,000亿美元卖短买长(扭转操作,twist operation)即将在本月底结束.

在隔夜市场,回购利率高于一些交易商原先的预期.他们原本认为春季美国国库券标售出现季节性下降,将推高回购需求并令回购利率走低.

但分析师表示,美联储持续抛售所持国库券,因扭转操作导致市场上债券供应增多.

货币市场基金自年初以来遭遇大量赎回,令回购市场资金减少.货币基金是回购市场的主要投资者.

根据iMoneynet的货币基金报告,6月5日止当周的货币市场基金资产下降18.3亿美元.自2011年末以来,货币基金资产已经减少1,260亿美元或5%.

在衍生品市场,短期美元利率互换利率下降,而欧洲美元利率期货<0#ED:>上升,表明交易员预期银行间美元拆放款成本将会下降.

衡量短期民间美元信贷成本的指标--两年期互换利率USDAM3L2Y=微降至58.5基点左右,较可比美国公债USD2YTS=TWEB升水连续第三日下跌,报33.25基点.

2012年和2013年欧洲美元利率期货合约<O#ED:>日内升0.5至3.5基点不等,表明交易商认为央行将会进一步行动压低银行间拆借成本.

海外市场美元交易周三有所活跃,此前欧洲金融中心--英国因公共假期休市两日.

指标三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=持于0.46785%不变.(完)