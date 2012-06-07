腐败问题可能削弱欧洲复苏--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月6日电（记者 Robin Emmott）---透明国际（Transparency International）周三发布报告称，欧洲尤其是地中海国家的政治和商业贿赂可能进一步削弱艰难应对危机的经济体。

透明国际在报告中表示，欧洲自认为是世界腐败程度最低的地区，几乎没有哪个欧洲国家监管游说或让公民轻松获得公共信息，这使得腐败滋生，政治和商业领袖改变资金的用途。

预算赤字和债务高企是长达两年半的欧元区危机的核心原因，而腐败意味着稀缺的公共资金被低效地使用甚至贪污，处于纪录高位的失业率本导致政府收入减少。

“反腐败措施不够严厉的国家往往公共债务问题最为严重。审计机构非常软弱，往往不能独立于政府，这意味着政府官员可能知道他们有逃避的捷径。”透明国际研究总监Finn Heinrich表示。

报告称，希腊、意大利、葡萄牙和西班牙四国的公共管理存在根深蒂固的问题，官员不需要为其行为负责。

报告认为，政治家和商业领袖利用他们的影响力获得合同和影响政策，尽管原则上这些并不违法；议会常常不能使现有的反腐败法律和法规获得执行。

“这些国家的腐败和眼下金融与财政危机的关系不能再被忽视了。”（完）