《中国已公布新股发行上市日程表》--6月7日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/7 深 华虹计通 300330 2,000 15.00 35.71 东方证券 6/12 6/8 深 宜安科技 300328 *2,800 *12.80 *30.99 安信证券 6/13 6/8 深 海伦钢琴 300329 *1,677 *21.00 *42.86 安信证券 6/13 *6/15 深 苏大维格 300331 不超过1,550 -- -- 平安证券 6/20 *6/18 深 天壕节能 300332 不超过8,000 -- -- 国泰君安 6/21 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *6/8 深 硕贝德 (300322.SZ) 2,334.50 14.30 37.63 红塔证券 *6/8 深 旋极信息 (300324.SZ) 1,400 27.00 36.99 平安证券 -- 沪 中国汽研 601965 -- 8.20 28.28 中信建投 -- 深 宏大爆破 002683 -- 14.46 26.78 广发证券 -- 深 华东重机 002685 -- 9.99 27.00 金元证券 -- 沪 百隆东方 601339 -- 13.60 12.50 中信证券 -- 深 龙洲股份 002682 -- 10.60 22.08 东北证券 -- 深 猛狮科技 002684 -- 22.00 30.56 民生证券 -- 深 中颖电子 300327 -- 12.50 26.60 国信证券 6/7 -- 深 凯利泰 300326 -- 29.09 45.96 国金证券 6/8 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。