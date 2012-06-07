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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 08:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月7日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日    
    6/7       深   华虹计通   300330         2,000       15.00        35.71      东方证券  6/12
    6/8       深   宜安科技   300328        *2,800      *12.80       *30.99      安信证券  6/13
    6/8       深   海伦钢琴   300329        *1,677      *21.00       *42.86      安信证券  6/13 
   *6/15      深   苏大维格   300331   不超过1,550        --           --        平安证券  6/20
   *6/18      深   天壕节能   300332   不超过8,000        --           --        国泰君安  6/21

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日        
  *6/8    深     硕贝德    (300322.SZ)   2,334.50        14.30        37.63    红塔证券    
  *6/8    深    旋极信息   (300324.SZ)   1,400           27.00        36.99    平安证券
   --     沪    中国汽研    601965          --            8.20        28.28    中信建投  
   --     深    宏大爆破    002683          --           14.46        26.78    广发证券  
   --     深    华东重机    002685          --            9.99        27.00    金元证券 
   --     沪    百隆东方    601339          --           13.60        12.50    中信证券 
   --     深    龙洲股份    002682          --           10.60        22.08    东北证券  
   --     深    猛狮科技    002684          --           22.00        30.56    民生证券 
   --     深    中颖电子    300327          --           12.50        26.60    国信证券  6/7
   --     深     凯利泰     300326          --           29.09        45.96    国金证券  6/8

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 黄凯

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