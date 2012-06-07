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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 08:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跟随日圆叉盘上涨,已升越转换线-基准线

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* 美元/日圆跟随其他货币兑日圆上涨,因风险偏好回升

* 美联储第三轮量化宽松(QE3)几成定局,推动欧洲银行股跳涨,商品上涨

* 美元/日圆在升越一目均衡转换线后,隔夜再升穿一目均衡基准线

* 今天的基准线切入位在79.10,转换线在78.66,200日移动均线支撑位在78.65.

* 一些人预料其升向100日移动均线切入位80.14.

* 阻力位料在80.00,以及5月24-30日的一系列日高水平.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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