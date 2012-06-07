《中国报摘》--中国证券报6月7日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定"商业银行资本管理办法(试行)"将于明年起实施,办法对系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致.

* 其他:

--国家税务总局日前发出通知,对现行税收政策规定中涉及民间投资的六大类33项优惠政策进行了明确.

--泰康人寿旗下第一家养老社区周三在北京昌平区奠基开工,这意味着保险公司在投资养老地产方面迈出实质性一步.

--保利地产(600048.SS)公告称,5月公司实现签约面积91.65万平方米,同比增长48.46%;实现签约金额107.68亿元人民币,同比增长45.40%.

--科力远(600478.SS)公告称,将通过增发股份+现金的方式,收购益阳鸿源稀土有限责任公司100%股权,鸿源稀土预估值合计约为12.20亿元.

--华菱钢铁(000932.SZ)称,第二大股东安赛乐米塔尔将分步出让部分股份给第一大股东华菱集团,同时安赛乐米塔尔将利用所获得的部分资金,将在三方合资的汽车板公司的持股比例增至49%,华菱钢铁亦将增持至51%,华菱集团则从汽车板合资公司中退出.(完)

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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