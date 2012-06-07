〔国际油市〕NYMEX原油期货连续第三日收高,因对欧元区抱存希望(更新版)

(新增报价表格)

* 欧盟领导人正寻找救助西班牙银行业的方法--消息人士

* 上周美国原油库存减少,但减幅少于预期--EIA

路透纽约6月6日电---美国原油期货周三连续第三个交易日收高,因欧洲拯救西班牙受困的银行业的努力推高欧元,拉低美元,提振股市和油价.

一美联储官员就推出更多货币宽松政策支持经济的暗示也支持油价.

欧盟消息人士称,德国和欧盟官员正紧急寻求援助西班牙银行业的方法,尽管西班牙还未要求援助,且该国拒绝接受政治条件.

欧元兑美元和兑日圆周三在动荡交投中上涨,此前欧洲央行(ECB)维持利率及经济成长预估不变.[FRX/CN]

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,若美国经济不景气或是欧洲困境引发广泛金融动荡,美国联邦储备理事会(美联储,FED)则可能需要考虑额外的货币宽松举措[ID:nSB1591734].

洛克哈特的讲话令对美联储在6月19-20日会议中将决定采取某种形式的行动刺激放缓经济的预期升温,近期美国数据显示5月就业增长大幅放缓,美国第一季GDP增幅被下修.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,过去两个月美国经济增长加速,招聘显示出"温和增长"的迹象.[ID:nSB1592368]

美国能源资料协会(EIA)数据扶助限制油价升幅.EIA称,上周原油库存减少11.1万桶,结束之前10个月连续增加的势头,但上周原油库存跌幅少于预期,且远少于美国石油协会(API)公布上周原油库存减少180万桶的减幅.

EIA称,上周美国汽油库存增加335万桶,上周馏分油库存增加225万桶,增幅均多于预估.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货CLc1上涨0.73美元,或0.87%,结算价报每桶85.02美元,盘中交投区间介于84.03至86.27美元.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 85.02 0.73 0.9% 84.03 86.27 293,183 246,358

8月原油 85.33 0.76 0.9% 84.36 86.53 67,364 52,699

7月RBOB汽油 2.6903 0.0056 0.2% 2.6770 2.7263 52,040 53,169

8月RBOB汽油 2.6316 0.0175 0.7% 2.6132 2.6596 44,098 35,226

7月取暖油 2.6717 0.0381 1.5% 2.6260 2.6940 61,378 43,993

8月取暖油 2.6789 0.0385 1.5% 2.6353 2.7005 24,912 18,158

ICE合约

7月布兰特 100.64 1.80 1.8% 98.71 101.39 233,527 145,827

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 606,870 478,692 539,011 1,456,604 -10,156

汽油 145,822 123,941 149,510 292,481 4,249

取暖油 141,849 107,811 133,850 318,492 1,319(完)