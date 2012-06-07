〔中国个股〕安赛乐米塔尔拟分步出让华菱钢铁部分股份予华菱集团

路透上海6月7日电---中国湖南华菱钢铁股份有限公司(000932.SZ)周四公告称,第二大股东安赛乐米塔尔将分步出让部分股份给第一大股东华菱集团.同时,安赛乐米塔尔将在三方合资的汽车板公司的持股比例增至49%,华菱钢铁亦将增持至51%,华菱集团则从汽车板合资公司中退出.

公告显示,安赛乐米塔尔可以分四期(每6个月为一期)按双方约定的行权价格向华菱集团行使卖出所持有的6亿股华菱钢铁股票的选择权,每期不超过1.5亿股.若股票全部行权,华菱集团将持有公司59.90%的股份,仍为本公司控股股东;安赛乐米塔尔将持有10.07%的股份.

安赛乐米塔尔能否行权,则取决于本次交易获得政府部门批准,且汽车板合资公司项目建设进度和技术转让达到约定相关节点条件.

同时,华菱集团分别将其所持有的汽车板合资公司17%的股权转让予华菱钢铁,16%的股权转让予安赛乐米塔尔,华菱集团不再持有汽车板合资公司股权.华菱钢铁和安赛乐米塔尔将对汽车板合资公司进行增资,汽车板合资公司的注册资本将由15.3亿元人民币增至26亿元.

因商讨重大事项,华菱钢铁自周三起停盘,停盘前收报2.58元,过去一个月累计下跌6.86%.(完)

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