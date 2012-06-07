《中国报摘》--金融时报6月7日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 头版头条:
--国务院常务会议听取《商业银行资本管理办法(试行)》,该办法拟于明年1月1日开始实施.
* 其他:
--中国保监会与山东省政府签订战略合作备忘录,根据协议保监会将大力支持济南区域金融中心建设.
--财政部等三部门公布第二批新能源车辆减免税车型目录.(完)
--整理 张胜男; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。