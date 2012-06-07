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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 08:16 BJT

《中国报摘》--金融时报6月7日

* 头版头条:

--国务院常务会议听取《商业银行资本管理办法(试行)》,该办法拟于明年1月1日开始实施.

* 其他:

--中国保监会与山东省政府签订战略合作备忘录,根据协议保监会将大力支持济南区域金融中心建设.

--财政部等三部门公布第二批新能源车辆减免税车型目录.(完)

--整理 张胜男; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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