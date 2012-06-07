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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 08:30 BJT

〔中国个股〕保利地产5月签约金额逾107亿元,同比增长45.04%

路透上海6月7日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周四公告称,5月实现签约金额107.68亿元人民币,同比增长45.40%.实现签约面积91.65万平方米,同比增长48.46%.

1-5月,保利地产实现签约金额347.82亿元,同比增长23.76%;实现签约面积307.44万平方米,同比增长26.36%.

保利地产周三收报13.52元,过去一个月累计上涨3.8%.

5月是中国住宅市场的传统销售旺季.此前随着房地产调控效果显现,降价潮已在部分城市和部分地区蔓延.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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