〔中国个股〕保利地产5月签约金额逾107亿元,同比增长45.04%

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透上海6月7日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周四公告称,5月实现签约金额107.68亿元人民币,同比增长45.40%.实现签约面积91.65万平方米,同比增长48.46%.
1-5月,保利地产实现签约金额347.82亿元,同比增长23.76%;实现签约面积307.44万平方米,同比增长26.36%.
保利地产周三收报13.52元,过去一个月累计上涨3.8%.
5月是中国住宅市场的传统销售旺季.此前随着房地产调控效果显现,降价潮已在部分城市和部分地区蔓延.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。