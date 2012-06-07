《汇市简讯》欧元/日圆或测试关键上档阻力位

0010GMT * 欧元/日圆昨日随同其他主要货币兑日圆一同上扬,澳元/日圆领涨,因冒险情绪回温 * 几乎可以肯定美联储将推出第三轮量化宽松,欧洲银行股大涨,大宗商品价格走高 * 欧元/日圆今日远离一目均衡转换线97.89 * 基准线切入位升至100.84,市场仍偏空 * 20日移动均值100.00下方存在强阻力,该水准上方设有停止单 * 5月24-28日期间,100.25-35区间出现三重顶形态或许更为关键,该水准上方挂有大型停止单 * 小时图显示支撑位在99.20-30 --编译 王兴亚; 审校 张涛