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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 08:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上升,此前FED副主席叶伦称有宽松政策的空间

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* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦称有采取进一步宽松政策的空间

* 叶伦称经济前景面临重大风险

* 这将引燃美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的预期

* 叶伦讲话后,澳元/美元上升

(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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