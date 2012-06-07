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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 08:37 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆升穿一目均衡转换线,但卖盘再次浮现

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* 澳元/日圆升穿一目均衡转换线

* 亚洲早盘升穿位于78.66的一目均衡基准线,该基准线一直在下降

* 从78.79高位回落

* 投机客建立新的空仓,模型显示市场可能超买

* 冒险情绪升温以及近期空头进行更多回补可能提供支撑

* 若确定突破一目均衡基准线,则上看5月22日高点79.17

(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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