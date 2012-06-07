〔金砖国家〕6月6日股汇市收盘纵览

路透6月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月6日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨1.82%,报902.57点.

中国股市:沪综指小幅收低,成交量持续萎缩显示人气低迷.当前国内外经济形势欠明朗,且政策预期趋淡加大投资者卖压,分析人士称,短线大盘仍以震荡向下调整为主.沪综指.SSEC收报2,309.555点,跌2.361点或0.1%,上海A股成交额继续缩至585亿元人民币,上交易日为640亿元.[.SSCN]

香港股市:收高1.4%,从本周稍早所及五个半月低点反弹,投资者买回之前遭受打压的大盘股.恒生指数.HSI升至18,520.53点,尽管成交额又一日表现疲弱,说明投资者持谨慎态度.恒生国企指数.HSCE上涨0.4%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨.今日中间价受隔夜美元强势拖累稍跌,但即期汇价受影响有限,加之海外美元震荡走弱,从而支撑人民币表现.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水320点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3955元.[CNY/CN]

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印度股市:主要股指收涨逾2%,录得自1月3日以来最大单日百分点涨幅,因对央行降息的持续预期激励汽车和银行等板块上涨.指标BSE指数.BSESN收盘大涨2.71%,报16,454.30点,接近追平1月3日录得的2.72%涨幅.[.BO][ID:nL3E8H65WJ]

印度汇市:卢比兑美元连续第三个交易日走强,追随欧元的涨势,因国内股市大涨,预示着风险资产的买需改善.卢比兑美元INR=D2收报55.36/37,高于上日收盘价55.64/65.[INR/][ID:nL3E8H66OL]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,277.540点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升3.23%至690.41点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.77%至32.4200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨1.35%,报40.5850.

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巴西股市:拉美股市周三收高,巴西股市亦由八个月低点反弹,因有迹象显示欧洲可能采取措施救助西班牙银行业,提振全球各地的股市上扬.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP大涨3.19%,收报54,156.04点,升至上日跌破的重要支撑水准上方.[ID:nL1E8H6GPA]

巴西汇市:拉美货币上扬,市场寄望欧洲官员不久将出台方案救助西班牙银行业,提振人气.不过巴西雷亚尔走软,因公共假日在即,投资者担心外部市场可能发生不利状况.雷亚尔兑美元BRBYBRL=收报2.0265/70,上日收报2.0165/70.[ID:nL1E8H6GFL](报价来自查询BRBY)

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南非股市:收高,受到打击的铂金(白金)矿业类股反弹,投资者受到全球市场的乐观情绪激励.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收涨1.7%,报29,677.48点.综合指数.JALSH收升1.47%,报33,603.35点.[.J][ID:nL5E8H68GU]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,投资者对欧洲帮助西班牙摆脱危机的努力表示欢迎,但围绕欧债问题的持续担忧应当限制兰特进一步大幅上涨.兰特/美元ZAR=D3连续第三日录得涨幅,并触及一周高点8.3070,收报8.3200.[ZAR/][ID:nL5E8H69PT](完)