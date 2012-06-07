《中国报摘》--其他报纸重要消息6月7日

**上海证券报**

--针对日前有媒体报导,石家庄对房产限购微调,家庭人均住房面积低于30.6平方米可购第三套;石家庄市住房保障和房产管理局负责人表示,有关部门曾草拟过住房限购政策微调办法,但未获上级主管部门批准.

--中电联常务副理事长孙玉才表示,受火电装机增长减缓、电煤供应问题、水电来水不确定性等因素影响,今年缺电形势将呈现更为复杂的态势,预计今年迎峰度夏极端情况下将有3,500万千瓦左右的电力缺口.

--包括国信、广发、东吴、浙商等多家券商已向上海证交所提交发行中小企业私募债项目备案材料,首批项目以现代服务业、高端制造业等新兴产业为主,每单发行规模在5,000万-2亿元人民币不等.

**人民日报**

--2011年,中国物联网产业市场规模达到2,500亿元人民币,较2010年同比增长25%.

--自今年5月10日国内成品油价格年内首次下调后,国际市场原油价格一路震荡下行,国内成品油价格将于6月上旬再次下调几成定局.调价窗口期将于本周末打开.

**第一财经日报**

--国际货币基金组织副总裁朱民表示,希腊应该、也会留在欧元区,否则对于希腊来说成本很大,对欧洲乃至全世界的冲击也会很大.

**21世纪经济报 道**

--一位知情人士透露,中国核电拟进行的IPO(首次公开发行)融资计划大概在160亿元左右,保荐机构或为中信证券(600030.SS)(6030.HK)和瑞银证券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]