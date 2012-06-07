〔表格〕6月2日止当周外国投资者连续第七周卖超日本股票

路透东京6月7日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外国投资者卖超日本股票747亿日圆(9.4222亿美元),为连续第七周卖超.

不过外资连续第二周买超日本债券,买超规模达到1.023万亿日圆,为2011年5月以来最大.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

5月27日-6月 2日 -74.7 +1,023.0 +474.6

5月20日-5月26日 -113.3r +32.8 -406.5

5月13日-5月19日 -130.2r -64.9r -896.1

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

5月27日-6月 2日 +205.2 +538.5 +72.5

5月13日-5月19日 +48.4r -408.1r +18.8r

5月13日-5月19日 -36.1 +252.3r +33.6

注: "r"表示修正数据.(完)

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