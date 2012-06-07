〔表格〕6月2日止当周外国投资者连续第七周卖超日本股票

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透东京6月7日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周外国投资者卖超日本股票747亿日圆(9.4222亿美元),为连续第七周卖超.
不过外资连续第二周买超日本债券,买超规模达到1.023万亿日圆,为2011年5月以来最大.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
5月27日-6月 2日 -74.7 +1,023.0 +474.6
5月20日-5月26日 -113.3r +32.8 -406.5
5月13日-5月19日 -130.2r -64.9r -896.1
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
5月27日-6月 2日 +205.2 +538.5 +72.5
5月13日-5月19日 +48.4r -408.1r +18.8r
5月13日-5月19日 -36.1 +252.3r +33.6
注: "r"表示修正数据.(完)
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--编译 石冠兰; 审校 郑茵
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。