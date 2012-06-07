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市场报道 | 2012年 6月 7日 星期四 08:58 BJT

《汇市简讯》大量行权价为1.2525的欧元/美元期权到期,或拖累现汇

0024GMT

* IFR Markets称大量行权价为1.2525的欧元/美元期权将在纽约时点到期

* 现汇升至1.2587高点,主要受美元因素影响

* 受第三轮量化宽松(QE3)预期推动

* 1.2517-29为伦敦市场高位,因此提供一些支撑

(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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