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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 08:59 BJT

《汇市简讯》美元/韩元开低后迅速进入盘整模式

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* 美元/韩元盘初守在略低于1170或该水准附近

* 韩股涨2.4%,昨日假期后补涨

* 尽管叶伦发表极为鸽派的言论,亚洲在盘初时段交投仍谨慎

* 美元/韩元自周二收盘深跌后进行盘整

(完)

--编译 李爽; 审校 杜明霞

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