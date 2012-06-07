《英国央行焦点》出台经济刺激措施机率升高,因数据表现令人失望

* 市场预估英国央行暂不会颁布更多刺激措施

* 经济数据疲弱和欧债危机,都提高了量化宽松的机率

* 英国央行周四1100GMT公布决议

记者 David Milliken

路透伦敦6月7日电---英国制造业活动滑坡,欧债危机加深,都提高了英国央行周四出台更多经济刺激措施的可能性.而就在一个月前,该央行才刚刚决定暂停其量化宽松(QE)计划.

上周接受路透采访的绝大多数分析师都预计英国央行会维持政策不变,不过自周五公布弱于预期的制造业数据以来,至少有两家银行改变了预估.

"我们目前预测,明天会颁布500亿英镑的QE计划--主要是因为看不到有任何推迟QE的正当理由.从5月以来,形势已经普遍恶化,"Lloyds Bank分析师Adam Chester说.

英国央行货币政策委员会(MPC)上月以8-1的比数投票通过将购买资产规模维持在3,250亿英镑,不过数名委员认为,决定暂不扩大资产购买计画规模的正反理由"旗鼓相当".[ID:nSB1563902]

自那以后,官方数据显示英国经济萎缩幅度略大于最初预估.而周五公布的5月制造业采购经理人指数(PMI)更是跌至三年低位,让分析师停下来思考,因央行近期更多关注的是民间部门调查数据,而非官方指标.

因此,定于周四0828GMT出炉的英国服务业PMI指数就显得尤为关键.这距离英国央行1100GMT宣布政策决议只有不到三小时.

国际货币基金组织(IMF)上月敦促英国央行拿出更多行动扶助经济--包括继续调降已处于纪录低位0.5%的指标利率.而直到现在,英国央行都认为这种做法既效果不佳,又可能损及银行业利润率,故不会加以考虑.

不过,德意志银行分析师George Buckley称英国央行的观点越来越站不住脚.他认为尽管存款利率已经上涨,目前银行下调储蓄利率的空间较央行在2009年3月降息时更大,但央行在周四降息至0.25%以及进一步实施量化宽松的机率仍很高.

不过,多数分析师预计英国央行会效仿周三欧洲央行的做法,维持政策不变,尽管警告欧元区经济在金融市场紧张气氛之下日趋脆弱的声音不绝于耳.

欧元区第四大经济体西班牙周二表示,由于举债成本高涨,实际上已被信用市场拒之门外,并呼吁欧洲伙伴国帮助拯救其银行业.[ID:nSB1589890]

"(英国)央行目前将按兵不动,"Scotiabank的Alan Clarke表示."我认为两年后通胀率不会降至目标水平之下,尽管自5月以来的数据都非常温和,"他又称.

上个月,英国央行把预计通胀率重返2%目标水平的时间推后至明年下半年,之前曾预计通胀率在今年年底之前就会降至2%以下.

最新数据显示,通胀率由3.5%急降至3%,不过央行官员表示,他们预计通胀率将在这个水平附近再停留几个月.

不过,令央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员戴尔更加担忧的是,国内生产总值(GDP)增长停滞和高通胀率是供应面问题的症状,而不是简单的需求不足问题.戴尔是MPC中强硬派的一员.

Clarke称这是英国央行无力解决的问题."眼下影响经济的问题并不是量化宽松所能解决的."(完)