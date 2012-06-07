〔全球贵金属〕6月6日SPDR黄金持仓升0.07%,iShares白银持仓增0.31%

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透6月7日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三黄金持仓量比周二微增0.07%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期增长0.31%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,985,745.6 6月6日 40,956,628.0 6月5日 29,117.6 0.07%
iShares 311,838,180.5 6月6日 310,867,996.5 6月5日 970,184.0 +0.31%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。