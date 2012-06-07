〔中国经济〕推进上合组织各成员国本币结算、货币互换--王岐山

路透北京6月7日电---中国国务院副总理王岐山周三表示,推进上海合作组织各成员国本币结算、货币互换,加强区域金融合作,创新融资模式.

王岐山在京出席上海合作组织工商论坛开幕式致辞时并称,成员国政府将加快基础设施互联互通建设,深化能源矿产合作,不断拓展农业、制造业、高科技、旅游等领域合作,挖掘区域经济合作新的增长点.

并且更大程度发挥市场的作用,加强地方、企业、市场等各层面合作.

2011年,中国与其他成员国贸易额首次突破1,000亿美元,比2001年增长了9倍.中国对其他成员国累计投资达200多亿美元.

中国央行已经先后与白俄罗斯和俄罗斯央行签订双边本币结算协议.此外在金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)峰会框架内,增加成员国之间的本币结算交易也多次被提及.

自2008年12月以来,中国已经通过与韩国、马来西亚、印尼、香港、白俄罗斯、阿根廷、冰岛、新加坡、新西兰、蒙古和乌兹别克斯坦等签署货币互换协议,扩大了人民币的影响力.

上海合作组织起源于1989年,是中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的关于加强边境地区信任和裁军的谈判进程的组织.中亚国家除土库曼斯坦外,均加入了上海合作组织.而上海合作组织工商论坛是上海合作组织元首理事会第十二次会议框架内活动之一.(完)