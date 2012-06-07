中国结核病患者普遍携带耐药菌株--研究

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kate Kelland

路透伦敦6月6日电---卫生专家呼吁加快对全球每年约900万感染肺结核病患者的检测。此前在中国的一项研究显示，中国结核病患者普遍携带耐药菌株。

这份研究报告周三发表在《新英格兰医学杂志》(New England Journal of Medicine)。报告首次提供了中国肺结核患病规模的预估数据。中国每年新增结核病感染人数逾100万。

研究显示，有十分之一的最新确诊或刚刚接受肺结核病治疗的中国患者体内携带肺结核病的耐药菌株。

大约0.5%的新病例(相当于每年5,000人)被确诊为广泛耐药性结核病，而专家称这种病基本无法治癒。

4,000多名中国患者在2007年接受了调查。世界卫生组织去年发出警告称，耐多药结核病和广泛耐药结核病也以惊人的速度在欧洲蔓延。

结核病是一种全球性流行疾病，每年会造成约170万人死亡，其中多数集中在发展中国家。

专家称，约7%的结核病患者会死亡，拥有抗药性菌株的患者死亡率则高达50%。(完)