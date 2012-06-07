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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 09:10 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.9900,受欧元/澳元买盘传言打压

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* 欧元/澳元买盘传言打压澳元/美元跌破0.9900

* 宏观基金在澳洲公布国内生产总值(GDP)数据后大举卖出欧元/澳元

* 欧元/澳元跌幅接近1.0%,鼓励投资者在澳洲就业数据出炉前锁定获利

* 欧元/澳元最低跌至1.2610,但位于1.2505的100日移动均线切入位仍完好无损

* 澳元/美元小时图支撑位见0.9893

(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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