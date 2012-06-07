《新兴市场重要经济事件预告》--6月7日-6月14日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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6月7日(四)
布鲁塞尔--欧元集团主席贾克在主题为"主权债危机--欧洲走向财政联盟"的活动上讲话.
东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行亚洲货币政策工作小组会议(至6月8日).
南非德班--南非央行总裁Gill Marcus在南非金属工人联盟(NUMSA)会议上讲话(1730).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布5月会议记录.
6月8日(五)
纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和美国智库大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领导人对话年会上发表演讲.
东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行亚洲货币政策工作小组会议(最后一日).
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(最后一日).
哥本哈根--国际金融协会(IIF)成员春季会议(最后一日).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在该国研究机构Skoch主办的"重振经济成长"研讨会上发表专门演讲(0330).
加蓬利伯维尔--首届纽约论坛非洲会议(至6月10日).
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
巴西利亚--巴西央行公布5月30日货币政策会议记录(1130).
6月9日(六)
华盛顿---第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).
6月11日(一)
东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿访问日本.
加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
路易港--毛里求斯央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至6月13日).
6月12日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).
东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿举行记者会(0320).
雅加达--印尼央行理事会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
6月13日(三)
维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.
阿克拉--加纳央行宣布利率决定.
6月14日(四)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.
蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 李爽
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。