《新兴市场重要经济事件预告》--6月7日-6月14日

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6月7日(四)

布鲁塞尔--欧元集团主席贾克在主题为"主权债危机--欧洲走向财政联盟"的活动上讲话.

东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行亚洲货币政策工作小组会议(至6月8日).

南非德班--南非央行总裁Gill Marcus在南非金属工人联盟(NUMSA)会议上讲话(1730).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

波哥大--哥伦比亚央行公布5月会议记录.

6月8日(五)

纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和美国智库大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领导人对话年会上发表演讲.

东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行亚洲货币政策工作小组会议(最后一日).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(最后一日).

哥本哈根--国际金融协会(IIF)成员春季会议(最后一日).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在该国研究机构Skoch主办的"重振经济成长"研讨会上发表专门演讲(0330).

加蓬利伯维尔--首届纽约论坛非洲会议(至6月10日).

墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.

巴西利亚--巴西央行公布5月30日货币政策会议记录(1130).

6月9日(六)

华盛顿---第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).

6月11日(一)

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿访问日本.

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

路易港--毛里求斯央行货币政策委员会会议.

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至6月13日).

6月12日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).

东京--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿举行记者会(0320).

雅加达--印尼央行理事会会议.

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.

6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.

阿克拉--加纳央行宣布利率决定.

6月14日(四)

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第161次(普通)会议.

蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构中国会议.

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议.

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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