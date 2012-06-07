《全球重要经济事件一览表》--6月7日-6月14日

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6月7日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将在国会联合经济委员会就经济前景发表证词(1400).

华盛顿--美联储举行公开会议,就一项实行巴塞尔III资本规定的规则提议进行投票.(1930)

华盛顿--美国财政部长盖特纳参加多边发展银行领导人庆祝仪式(1230).

布鲁塞尔--欧元集团主席贾克在题为"主权债务危机-迈向欧洲财政联盟"的活动上发表演讲.

东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行(BIS)亚洲货币政策工作会议(至6月8日).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).

哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际金融协会(IIF)春季会议小组讨论,主题为"新监管机制的影响--银行、信贷和系统性稳定"(1230).

哥本哈根--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加参加国际金融协会(IIF)2012年春季大会"全球展望和风险"的小组讨论会(0945).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson在国际经济研究所举办的研讨会上发表论述,题为"平均通胀低于可信水准可能带来的失业代价"(1300).

塔林--爱沙尼亚央行发布月度通胀报告.

意大利米兰--博科尼大学举办一年一度的"Tommaso Padoa-Schioppa visiting professorship"活动,欧洲央行总裁德拉吉发表讲话.

意大利巴勒莫--银行基金会举行年度会议.意大利总理蒙堤和央行管委会总理事萨柯曼尼发表讲话.

达拉斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Paulding County商会上就经济和货币政策发表讲话(1610).

明尼苏达州明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在第17届企业家和投资者午餐年会上发表题为"货币政策透明度:变化和挑战"的讲话(1715).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC采访,谈论货币政策及当前经济形势(2010).

加州拉荷亚--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话,题为"人民币国际化对美国和全球经济的意义"(1930).

6月8日(五)

澳洲阿德雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯在美国商会发表演说.(0330)

纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领袖年度对话中发表演讲.

哥本哈根--国际金融协会(IIF)2012年春季大会(最后一日).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(最后一日).

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办为期两天的"2012专题研讨会".意大利央行副理事长Giovanni Carosio将发表演说.

米兰--意大利央行公布"伦巴迪区域经济报告"(1300).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson发表有关货币政策的演讲(0600).

维也纳--奥地利央行与欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼举行经济预估记者会.(0800)

日内瓦--联合国贸易和发展会议(UNCTAD)秘书长苏巴猜主持记者会,介绍20国集团(G20)峰会前夕的世界经济局势(0715).

爱丁堡--英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在爱丁堡大学发表演讲(1000).

密西根州安纳堡--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Mitsu金融专题研讨会发表学术专题演说.

圣安东尼奥--美国财政部负责税收政策的代理副部长在德州联邦税收协会第28届年会上发表讲话(1700).

芝加哥--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在2012年克林顿全球倡议(CGI)美国会议上发表演讲(1400).

6月9日(六)

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办的为期两天的"2012专题研讨会"结束.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)致闭幕词.

华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).

6月11日(一)

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿访问日本,研讨有关日本经济的年度咨询报告.

赫尔辛基--IMF芬兰代表团团长Lorenzo Figliuoli发表芬兰经济评估报告,随后举行记者会(1130).

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).

芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在田纳西银行家协会(Tennessee Bankers Association)就经济和货币政策发布讲话(1600).

芝加哥--IMF副总裁朱民在旧金山联储亚洲银行和金融会议上表主旨演讲,题为"处在变动世界中的亚洲".

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储会议上致简短欢迎词,会议主题为"全球金融面临的挑战:亚洲的作用"(1600).

蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在一次会议上致开幕辞(1745).

6月12日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall支持(1400).

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

东京--IMF副总裁利普顿主持记者会(0320).

6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

塔林--爱沙尼亚央行发表最新宏观经济预测和经济政策声明.

渥太华--经济合作暨发展组织(OECD)发表加拿大经济评估报告.

惠灵顿--新西兰央行发表货币政策声明和官方指标利率(2100).

6月14日(四)

维也纳--第161届(常规)OPEC会议.

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).

东京--日本央行货币政策会议(至6月15日).

苏黎世--瑞士央行发表货币政策评估并举行记者会(0730),还将发表2012年金融稳定报告(0800).

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克妇女金融协会(Association of Quebec Women in Finance)发表演讲(1705).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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