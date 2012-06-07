《全球重要经济事件一览表》--6月7日-6月14日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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6月7日(四)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将在国会联合经济委员会就经济前景发表证词(1400).
华盛顿--美联储举行公开会议,就一项实行巴塞尔III资本规定的规则提议进行投票.(1930)
华盛顿--美国财政部长盖特纳参加多边发展银行领导人庆祝仪式(1230).
布鲁塞尔--欧元集团主席贾克在题为"主权债务危机-迈向欧洲财政联盟"的活动上发表演讲.
东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行(BIS)亚洲货币政策工作会议(至6月8日).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).
哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际金融协会(IIF)春季会议小组讨论,主题为"新监管机制的影响--银行、信贷和系统性稳定"(1230).
哥本哈根--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加参加国际金融协会(IIF)2012年春季大会"全球展望和风险"的小组讨论会(0945).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson在国际经济研究所举办的研讨会上发表论述,题为"平均通胀低于可信水准可能带来的失业代价"(1300).
塔林--爱沙尼亚央行发布月度通胀报告.
意大利米兰--博科尼大学举办一年一度的"Tommaso Padoa-Schioppa visiting professorship"活动,欧洲央行总裁德拉吉发表讲话.
意大利巴勒莫--银行基金会举行年度会议.意大利总理蒙堤和央行管委会总理事萨柯曼尼发表讲话.
达拉斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Paulding County商会上就经济和货币政策发表讲话(1610).
明尼苏达州明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在第17届企业家和投资者午餐年会上发表题为"货币政策透明度:变化和挑战"的讲话(1715).
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC采访,谈论货币政策及当前经济形势(2010).
加州拉荷亚--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话,题为"人民币国际化对美国和全球经济的意义"(1930).
6月8日(五)
澳洲阿德雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯在美国商会发表演说.(0330)
纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领袖年度对话中发表演讲.
哥本哈根--国际金融协会(IIF)2012年春季大会(最后一日).
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(最后一日).
威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办为期两天的"2012专题研讨会".意大利央行副理事长Giovanni Carosio将发表演说.
米兰--意大利央行公布"伦巴迪区域经济报告"(1300).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson发表有关货币政策的演讲(0600).
维也纳--奥地利央行与欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼举行经济预估记者会.(0800)
日内瓦--联合国贸易和发展会议(UNCTAD)秘书长苏巴猜主持记者会,介绍20国集团(G20)峰会前夕的世界经济局势(0715).
爱丁堡--英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在爱丁堡大学发表演讲(1000).
密西根州安纳堡--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Mitsu金融专题研讨会发表学术专题演说.
圣安东尼奥--美国财政部负责税收政策的代理副部长在德州联邦税收协会第28届年会上发表讲话(1700).
芝加哥--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在2012年克林顿全球倡议(CGI)美国会议上发表演讲(1400).
6月9日(六)
威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办的为期两天的"2012专题研讨会"结束.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)致闭幕词.
华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).
6月11日(一)
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁利普顿访问日本,研讨有关日本经济的年度咨询报告.
赫尔辛基--IMF芬兰代表团团长Lorenzo Figliuoli发表芬兰经济评估报告,随后举行记者会(1130).
加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).
芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在田纳西银行家协会(Tennessee Bankers Association)就经济和货币政策发布讲话(1600).
芝加哥--IMF副总裁朱民在旧金山联储亚洲银行和金融会议上表主旨演讲,题为"处在变动世界中的亚洲".
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储会议上致简短欢迎词,会议主题为"全球金融面临的挑战:亚洲的作用"(1600).
蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在一次会议上致开幕辞(1745).
6月12日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall支持(1400).
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.
东京--IMF副总裁利普顿主持记者会(0320).
6月13日(三)
维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).
日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
塔林--爱沙尼亚央行发表最新宏观经济预测和经济政策声明.
渥太华--经济合作暨发展组织(OECD)发表加拿大经济评估报告.
惠灵顿--新西兰央行发表货币政策声明和官方指标利率(2100).
6月14日(四)
维也纳--第161届(常规)OPEC会议.
加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(最后一日).
东京--日本央行货币政策会议(至6月15日).
苏黎世--瑞士央行发表货币政策评估并举行记者会(0730),还将发表2012年金融稳定报告(0800).
加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克妇女金融协会(Association of Quebec Women in Finance)发表演讲(1705).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。