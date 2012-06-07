修正:〔西班牙金融〕标债结果应会显示仍能在市场融资,但成本可能高昂

(更正标题用词以澄清语意)

路透马德里6月7日电---西班牙周四的标债结果应能显示该国仍可在信贷市场融资,尽管外界愈发担心西国政府支撑受困银行业及继续支付高昂利率的能力.

就在西班牙举债成本攀升至欧元问世以来最高,且德国和欧盟官员积极磋商重组该国银行业资本之际,本次标债设定的融资目标偏低,但交易商视此次10年期指标公债标售,为对西班牙政府仍有能力在市场融资的关键试验.

西班牙财政部长本周稍早敲响警钟,称政府不得不支付远高于6%的长期利率,而德国政府只需支付1%,这表明融资市场正向西班牙关闭大门;当前该国即因欧元区债务问题而卷入风暴核心.

西班牙财政部周四将在市场标售三期债券,总额10-20亿欧元(12.5-25亿美元),为今年所设定最低的融资目标.

分析师认为,这样的规模应可轻易地被西班牙银行消化.不过若发债结果未能接近目标区间上端,可能会让投资人感到不安.西班牙已在此前较佳的融资条件下达成年度融资计划的56%.

"这些债券应可顺利由国内银行吸纳,"德国商业银行分析师David Schnautz说."大家都知道收益率势必很高,不过关键在于10年期券种能否卖出够理想的数量.如果可以,市场将认为西班牙还有能力在市场融资."

"如果西班牙无法达成10亿-20亿欧元的销售成绩,甚至是在作出更大让步的条件下,那么就其公债标售而言,西班牙就玩完了,"Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro说.

Schnautz建议,西班牙财政部应会力争售出约10亿欧元的10年期公债,并售出另两种中期公债共计10亿欧元左右."如果他们只卖出15亿欧元,那么市场可能会认为灾难临头,"他说.(完)