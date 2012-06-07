帕内塔呼吁美国和印度加强武器贸易

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里6月6日电（记者 David Alexander）---美国国防部长帕内塔周三承诺，允许印度购买美国最先进的武器技术，并共同开发武器装备，以增进美国与印度的贸易。

“美国坚定承诺向印度提供最先进的国防技术。美国和印度都在技术研发上走在世界前列，双方可以进行难以置信的合作。”帕内塔在新德里表示。

印度和美国在国防问题上合作紧密，武器贸易量约80亿美元，抛开了数十年来的不信任，尽管今年美国因提供陈旧技术而失去了一项重要的战斗机订单。

“我们必须将单笔武器贸易提升至经常性合作水平，以提高武器贸易的数量和质量。”帕内塔说道，并称美国将改革对印度的武器出口限制政策。

帕内塔还呼吁印度的国防采购规则和核责任立法能够与时俱进，并表示五角大楼将和印度领导人一道减少繁文缛节，加快国防贸易。

“我认为，与美国建立紧密合作对印度建设现代化和有效的国防力量的目标至关重要。”帕内塔指出。

帕内塔还提到，印度和美国都认为中国“在增进地区安全和繁荣的问题上将发挥重要作用”。（完）