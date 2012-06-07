〔全球商品〕巴西预料很快获准向中国出口玉米

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透圣保罗6月6日电---巴西农业部表示,应能很快获准向中国出口玉米.中国料将成为全球最大的玉米进口国之一.
据周二一次会议的文字记录,巴西农业部外事主管Lino Colsera表示,他正在等候中国的相关文件.巴西近期跃升为主要玉米出口国,获准向中国出口将巩固其这一地位.
巴西最近几年玉米产量过剩,每年可出口玉米约800-1,000万吨.农业部粮食供应机构Conab称,巴西今年玉米产量预计为创纪录的6,700万吨,出口量预计达到1,100万吨的纪录水平."
中国大部分玉米进口来自美国,而美国将大量粮食用于生产乙醇.Colsera说,这导致其他进口国获得的供应不足,为巴西玉米出口打开了大门.
目前巴西玉米大部分出口至中东和欧洲市场.(完)
--编译 肖群英;审校 石冠兰/张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。