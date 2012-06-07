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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 09:57 BJT

〔汇市简讯〕澳元/新西兰元上看1.2950,此前澳洲公布强劲就业报告

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* 澳洲就业数据强劲,令澳元/新西兰元重回1.2900上方

* 昨日未能成功站上的1.2947成为阻力位

* 周一的趋势线低位1.2817为首道支撑

* 期货价格反映7月降息机率由125%降至90%

--编译 李爽;审校 龚芳

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