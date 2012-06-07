〔欧洲金融〕西班牙若申请动用欧洲援助基金,是合理选项--诺沃特尼

路透维也纳6月6日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对一奥地利电视台称,西班牙若提出动用欧洲援助基金的任何请求都是"合理选项",或有助于恢复对该国银行业的信心.

在采访中被问及西班牙是否应寻求外部援助时,诺沃特尼称,"我认为这是个合理选项...这是安全网存在的原因,而且我认为这样做能加强对西班牙银行业的信心."

Bankia等一些西班牙银行陷入困境,但诺沃特尼周三表示,西班牙还有一些情况非常好的银行也受到了冲击.

"我觉得大家普遍认同需要尽快行动,不过先要弄清楚问题出在哪些地方,"他说,并补充说其中一个问题就是,没人知道西班牙银行业确切需要多少支援.

他敦促政界更急迫地跟进已经达成的危机解决措施,表示迄今只有四个国家签署认可了永久性援助基金欧洲稳定机制(ESM),令人"不安".(完)