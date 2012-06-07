《汇市简讯》欧元/日圆与澳元/日圆一道上涨

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 欧元/日圆与其他货币兑日元一道上升,澳元/日圆领涨
* 小时一目均衡云区在发挥作用,欧元/日圆跟随一目均衡转换线和基准线走高
* 首道支撑位为目前在99.56的小时一目均衡转换线
* 即便跌破一目均衡转换线,目前处于98.89的一目均衡基准线也将提供支撑
* 20日移动均线100.00上方有上档停止单
* 100.25-35上方有更多停止单,此为5月24-28日的三重顶部
(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。