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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 10:10 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆与澳元/日圆一道上涨

0146GMT

* 欧元/日圆与其他货币兑日元一道上升,澳元/日圆领涨

* 小时一目均衡云区在发挥作用,欧元/日圆跟随一目均衡转换线和基准线走高

* 首道支撑位为目前在99.56的小时一目均衡转换线

* 即便跌破一目均衡转换线,目前处于98.89的一目均衡基准线也将提供支撑

* 20日移动均线100.00上方有上档停止单

* 100.25-35上方有更多停止单,此为5月24-28日的三重顶部

(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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