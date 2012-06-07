《汇市简讯》美元/日圆上涨,交易商寻找买入更多的理由

0137GMT

* 美元/日圆在亚洲时段从79.19升至79.40,超过隔夜高位79.29

* 持于高位附近,交易商寻找买入更多的理由

* 80.00之前有一系列日高阻力位

* 79.57,79.64,79.73和79.82分别为5月30日、29日、28日和25日高位

* 80.00和略高于该水准亦有一些卖单

* 上档亦有停止单,特别是80.00和80.15上方(100日移动均线切入位在80.14)

(完)

--编译 杜明霞;审校 丁琦

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