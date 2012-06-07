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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 10:58 BJT

《汇市简讯》人民币NDF曲线暂停陡化

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* 一年期/一个月期人民币无本金交割远期外汇(NDF)价差收窄至730个点,周二接近800个点

* 一年期离岸人民币远期外汇与一年期人民币NDF价差收窄至9月初低位

* 离岸人民币走高的主因是香港市场现金压力,胜过人民币升值预期

* 人民币定盘价上升,但不及预期,抑制了NDF价差交易 (完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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